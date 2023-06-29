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Горскова Маргарита Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1961

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1986 г.р.
1987 г.р.

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1961

Отец: Соков Михаил

Мать: Сокова Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
12.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горсков Александр Васильевич

Ромоданово, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
19.04.1986

Сын: Горсков Юрий Александрович

Отец ребёнка: Горсков Александр Васильевич

Рождение ребёнка
24.10.1987

Дочь: Горскова Юлия Александровна

Отец ребёнка: Горсков Александр Васильевич