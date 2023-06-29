Горскова Маргарита Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1961
Отец: Соков Михаил
Мать: Сокова Раиса Николаевна
Рождение ребёнка
12.10.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горсков Александр Васильевич
Ромоданово, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
19.04.1986
Сын: Горсков Юрий Александрович
Отец ребёнка: Горсков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
24.10.1987
Дочь: Горскова Юлия Александровна
Отец ребёнка: Горсков Александр Васильевич