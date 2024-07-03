Филимонов Никифор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Филимонов Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чеюшева (Филимонова) Елена Никифоровна

Мать ребёнка: Филимонова Елена Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Елена Федоровна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Филимонов Иван Никифорович

Мать ребёнка: Филимонова Елена Федоровна

Смерть
Неизвестно

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