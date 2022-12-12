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Веретенников Иван Игнатьевич

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Веретенников Игнатий Яковлевич

Мать: не указана

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Веретенников Иван Иванович

Мать ребёнка: Веретенникова Акилина Степановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Веретенникова Домна Ивановна

Мать ребёнка: Веретенникова Акилина Степановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веретенникова Акилина Степановна

Смерть
1787
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