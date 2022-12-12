Веретенников Иван Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти1787
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Веретенников Игнатий Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Веретенников Иван Иванович
Мать ребёнка: Веретенникова Акилина Степановна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Веретенникова Домна Ивановна
Мать ребёнка: Веретенникова Акилина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1787