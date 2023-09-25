Пантелейко (Гасюль) Регина Ира Ирена
Место рожденияBraslaw District, Vitebsk Region, Belarus
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гасюль Станислав
Мать: Гасуль Емилия
Braslaw District, Vitebsk Region, Belarus
Рождение ребёнка
15.02.1963
Сын: Пантелейко Александр
Отец ребёнка: Понтелейко Иван
Рождение ребёнка
22.06.1967
Дочь: Лазарев Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Понтелейко Иван