Пантелейко (Гасюль) Регина Ира Ирена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелейко (Гасюль) Регина Ира Ирена

Место рождения

Braslaw District, Vitebsk Region, Belarus

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гасюль Станислав

Мать: Гасуль Емилия

Braslaw District, Vitebsk Region, Belarus
Рождение ребёнка
15.02.1963

Сын: Пантелейко Александр

Отец ребёнка: Понтелейко Иван

Рождение ребёнка
22.06.1967

Дочь: Лазарев Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Понтелейко Иван

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