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Пасемина Стефанида Андреевна

Место рождения

Рождествено, Рождественская волость, Старооскольский уезд

Дата рождения

Между 1765 и 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1765 и 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождествено, Рождественская волость, Старооскольский уезд
Рождение ребёнка
1785

Сын: Пасемин Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Пасемин Василий Данилович

Рождествено, Рождественская волость, Старооскольский уезд
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Пасемин Василий Данилович

Рождествено, Рождественская волость, Старооскольский уезд
Рождение ребёнка
1802

Сын: Пасемин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Пасемин Василий Данилович

Рождествено, Рождественская волость, Старооскольский уезд
Рождение ребёнка
1806

Сын: Пасемин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Пасемин Василий Данилович

Рождествено, Рождественская волость, Старооскольский уезд
Рождение ребёнка
1809

Сын: Пасемин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Пасемин Василий Данилович

Рождествено, Рождественская волость, Старооскольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасемин Василий Данилович

Смерть
Неизвестно