Пасемина Стефанида Андреевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1765 и 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1765 и 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Пасемин Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Пасемин Василий Данилович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Пасемин Василий Данилович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Пасемин Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Пасемин Василий Данилович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Пасемин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Пасемин Василий Данилович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Пасемин Василий Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно