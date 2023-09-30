Колчина Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчина Фекла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Колчин Василий Иванович

Отец ребёнка: Колчин Иван Александрович

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Колчина Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Колчин Иван Александрович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Колчина Марья Ивановна

Отец ребёнка: Колчин Иван Александрович

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Колчина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Колчин Иван Александрович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Колчин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Колчин Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колчин Иван Александрович

Смерть
Неизвестно
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