Колчина Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816
Отец ребёнка: Колчин Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Колчина Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Колчин Иван Александрович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Колчина Марья Ивановна
Отец ребёнка: Колчин Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Колчина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Колчин Иван Александрович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Колчин Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно