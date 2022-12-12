Герцен Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герцен Александр Иванович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.04.1812

Дата смерти

21.01.1870

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1812 по 1835
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1835 по 1835
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1835 по 1837
Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
С 1837 по 1840
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
С 1840 по 1847
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1847
Париж, Франция
Место жительства
С 1857 по 1865
Лондон, Великобритания
Место жительства
По 1857
Ницца, Италия
Смерть
21.01.1870
Париж, Франция
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