Герцен Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения06.04.1812
Дата смерти21.01.1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1812 по 1835
Место жительства
С 1835 по 1835
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1835 по 1837
Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
С 1837 по 1840
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
С 1840 по 1847
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1847
Париж, Франция
Место жительства
С 1857 по 1865
Лондон, Великобритания
Место жительства
По 1857
Ницца, Италия
Смерть
21.01.1870
Париж, Франция