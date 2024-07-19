Запанков Павел Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗапанков Павел Евгеньевич

Запанков Павел Евгеньевич

Место рождения

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Запанков Евгений Яковлевич

Мать: Запанкова Ирина Федоровна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
02.02.1876 ст.

Жена: Запанкова Александра Алексеевна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Запанков Варсонофий Павлович

Мать ребёнка: Запанкова Александра Алексеевна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Запанкова Мария Павловна

Мать ребёнка: Запанкова Александра Алексеевна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Запанков Николай Павлович

Мать ребёнка: Запанкова Александра Алексеевна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Запанков Иван Павлович

Мать ребёнка: Запанкова Александра Алексеевна

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.