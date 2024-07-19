Запанков Павел Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
02.02.1876 ст.
Рождение ребёнка
1877
Сын: Запанков Варсонофий Павлович
Мать ребёнка: Запанкова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Запанкова Мария Павловна
Мать ребёнка: Запанкова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Запанков Николай Павлович
Мать ребёнка: Запанкова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Запанкова Александра Алексеевна
Смерть
Неизвестно