Михайлов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Александр Иванович

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Место рождения

Киприя, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

01.08.1959

Дата смерти

11.08.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Киприя, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова Надежда Николаевна

Смерть
11.08.2020
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
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