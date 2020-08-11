Михайлов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения01.08.1959
Дата смерти11.08.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлова Надежда Николаевна
Смерть
11.08.2020
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область