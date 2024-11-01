Боев Виссарион Иванович
Место рожденияВологодская губерния Кадниковский уезд Шевницкая волость Дер.Семеновская
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Семенкова (Боева) Александра Виссарионовна
Мать ребёнка: Боева Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Боева Евдокия Александровна
Смерть
Неизвестно