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Боев Виссарион Иванович

Место рождения

Вологодская губерния Кадниковский уезд Шевницкая волость Дер.Семеновская

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боева Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Семенкова (Боева) Александра Виссарионовна

Мать ребёнка: Боева Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Боев Иван Виссарионович

Мать ребёнка: Боева Евдокия Александровна

Смерть
Неизвестно

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