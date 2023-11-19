Тараканова Зоя Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараканова Зоя Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тараканов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Тараканов Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тараканова Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Тараканов Анатолий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тараканов Анатолий Алексеевич

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