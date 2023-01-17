Журавлева (Паршенцева Мищенко) Тамара (Эмилия) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Паршенцева Мищенко) Тамара (Эмилия) Андреевна

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Место рождения

Ола, Ольский, Магаданская область

Дата рождения

22.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1983

Отец: Паршенцев Лев Александрович

Мать: Паршенцева Мищенко Светлана Владимировна

Ола, Ольский, Магаданская область
Бракосочетание
20.09.2008

Муж: скрыто настройками приватности

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
17.02.2011

Сын: Журавлев Артём Максимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
16.01.2015

Сын: Журавлев Денис Максимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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