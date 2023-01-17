Журавлева (Паршенцева Мищенко) Тамара (Эмилия) Андреевна
Место рождения
Дата рождения22.11.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1983
Бракосочетание
20.09.2008
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.02.2011
Сын: Журавлев Артём Максимович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.01.2015
Сын: Журавлев Денис Максимович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности