Михайлов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Калайда Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Калайда Надежда Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2023