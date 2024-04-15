Михайлов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2023

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Калайда Надежда Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Калайда Надежда Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калайда Надежда Фёдоровна

Смерть
2023

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