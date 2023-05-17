Скиба Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкиба Вера Ивановна

Скиба Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1967

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1986

Дочь: Валетнина Леонидовна

Отец ребёнка: Скиба Леонид Анатольевич

Рождение ребёнка
31.08.1993

Сын: Скиба Александр Леонидович

Отец ребёнка: Скиба Леонид Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скиба Леонид Анатольевич

Смерть
Неизвестно