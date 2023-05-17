Скиба Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1967
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1986
Дочь: Валетнина Леонидовна
Отец ребёнка: Скиба Леонид Анатольевич
Рождение ребёнка
31.08.1993
Сын: Скиба Александр Леонидович
Отец ребёнка: Скиба Леонид Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно