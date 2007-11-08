Лондоренко Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1968
Дата смерти08.11.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1968
Рождение ребёнка
1999
Дочь: Лондоренко Яна Александровна
Мать ребёнка: Лондоренко Наталья
Рождение ребёнка
2004
Сын: Лондоренко Лина Александровна
Мать ребёнка: Лондоренко Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лондоренко Оксана Александровна
Мать ребёнка: Лондоренко Ольга Павловна
Смерть
08.11.2007