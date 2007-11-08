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Лондоренко Александр Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1968

Дата смерти

08.11.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1968

Отец: Лондоренко Виктор Кузьмич

Мать: Лондоренко Галина Николаевна

Рождение ребёнка
1999

Дочь: Лондоренко Яна Александровна

Мать ребёнка: Лондоренко Наталья

Рождение ребёнка
2004

Сын: Лондоренко Лина Александровна

Мать ребёнка: Лондоренко Наталья

Развод
Неизвестно

Жена: Лондоренко Наталья

Развод
Неизвестно

Жена: Лондоренко Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лондоренко Наталья

Развод
Неизвестно

Жена: Лондоренко Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лондоренко Ольга Павловна

Развод
Неизвестно

Жена: Лондоренко Ольга Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лондоренко Оксана Александровна

Мать ребёнка: Лондоренко Ольга Павловна

Смерть
08.11.2007
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