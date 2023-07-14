Моисеев Арест — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеев Арест

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисеева Мария Арестовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисеева Елена Арестовна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чудиново, Николо-Ветлицкая волость, Бельский уезд
Смерть
Неизвестно