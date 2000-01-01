Krohn (Rempler) Eva Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Krohn (Rempler) Eva Elisabeth

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1706 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1736

Сын: Krohn David Erdmann

Отец ребёнка: Krohn Johann Friederich

Richtenberg, Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
Рождение ребёнка
1740

Сын: Krohn Gottfried Mathias

Отец ребёнка: Krohn Johann Friederich

Ruden
Рождение ребёнка
10.08.1748

Сын: Krohn Johann Friedrich

Отец ребёнка: Krohn Johann Friederich

Ruden
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Krohn Johann Friederich

Смерть
Неизвестно
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