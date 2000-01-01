Krohn (Rempler) Eva Elisabeth
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1736
Сын: Krohn David Erdmann
Отец ребёнка: Krohn Johann Friederich
Richtenberg, Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Krohn Johann Friederich
Ruden
Рождение ребёнка
10.08.1748
Отец ребёнка: Krohn Johann Friederich
Ruden
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно