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Каптелова Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.05.1866

Муж: Каптелов Иван Александрович

Рождение ребёнка
04.07.1870

Сын: Каптелов Илья Иванович

Отец ребёнка: Каптелов Иван Александрович

Рождение ребёнка
23.10.1872

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Каптелов Иван Александрович

Рождение ребёнка
15.11.1873

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Каптелов Иван Александрович

Рождение ребёнка
18.09.1876

Сын: Каптелов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Каптелов Иван Александрович

Рождение ребёнка
12.01.1880

Дочь: Слугина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Каптелов Иван Александрович

Смерть
Неизвестно
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