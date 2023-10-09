Каптелова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.05.1866
Рождение ребёнка
04.07.1870
Отец ребёнка: Каптелов Иван Александрович
Рождение ребёнка
23.10.1872
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Каптелов Иван Александрович
Рождение ребёнка
15.11.1873
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Каптелов Иван Александрович
Рождение ребёнка
18.09.1876
Отец ребёнка: Каптелов Иван Александрович
Рождение ребёнка
12.01.1880
Дочь: Слугина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Каптелов Иван Александрович
Смерть
Неизвестно