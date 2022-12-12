Ряхина (Романова) Лидия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Романов Николай
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
04.05.1929
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Ряхин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Нина Александровна
Отец ребёнка: Ряхин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Колосовская Тамара Александровна
Отец ребёнка: Ряхин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Кильтибекова Римма Александровна
Отец ребёнка: Ряхин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
26.07.1939
Дочь: Бунакова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Ряхин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
03.05.1942
Отец ребёнка: Ряхин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
31.08.1945
Сын: Ряхин Николай Александрович
Отец ребёнка: Ряхин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Кручинина Любовь Александровна
Отец ребёнка: Ряхин Александр Николаевич
Смерть
1979