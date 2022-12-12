Ряхина (Романова) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ряхина (Романова) Лидия Николаевна

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Место рождения

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Романов Николай

Мать: Екатерина

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.05.1929

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Ряхин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Нина Александровна

Отец ребёнка: Ряхин Александр Николаевич

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Колосовская Тамара Александровна

Отец ребёнка: Ряхин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Кильтибекова Римма Александровна

Отец ребёнка: Ряхин Александр Николаевич

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.07.1939

Дочь: Бунакова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Ряхин Александр Николаевич

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.05.1942

Сын: Ряхин Юрий Александрович

Отец ребёнка: Ряхин Александр Николаевич

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.08.1945

Сын: Ряхин Николай Александрович

Отец ребёнка: Ряхин Александр Николаевич

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Кручинина Любовь Александровна

Отец ребёнка: Ряхин Александр Николаевич

Смерть
1979
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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