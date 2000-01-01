Стефан Давидов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти10.09.1798
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Давид Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
?.02.1778
Жена: Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
14.10.1783
Дочь: Параскева Стефановна
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Ефим Степанов
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Евдотия Степанова
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
Смерть
10.09.1798