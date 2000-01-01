Стефан Давидов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефан Давидов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

10.09.1798

Пол

Мужской

Отец

1715 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1759 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Давид Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
?.02.1778

Жена: Мария Фёдорова

Рождение ребёнка
14.10.1783

Дочь: Параскева Стефановна

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

Рождение ребёнка
1784

Сын: Ефим Степанов

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Евдотия Степанова

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

Смерть
10.09.1798
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