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Колесниченко Федор Сергеевич

Место рождения

Бургун-Маджары, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ШС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бургун-Маджары, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесниченко Георгий(Егор) Федорович

Мать ребёнка: Колесниченко Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесниченко Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Колесниченко Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесниченко Мария Федоровна

Мать ребёнка: Колесниченко Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесниченко Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Колесниченко Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесниченко Татьяна

Рождение ребёнка
1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесниченко Татьяна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Колесниченко Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Колесниченко Татьяна

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