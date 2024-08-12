Колесниченко Федор Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесниченко Георгий(Егор) Федорович
Мать ребёнка: Колесниченко Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесниченко Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Колесниченко Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесниченко Мария Федоровна
Мать ребёнка: Колесниченко Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесниченко Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Колесниченко Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колесниченко Татьяна
Рождение ребёнка
1902
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колесниченко Татьяна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Колесниченко Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Колесниченко Татьяна