Закиров Закизян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Закизянов Мубарак Закизянович
Мать ребёнка: Закирова Марьямбика
Рождение ребёнка
08.02.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Закирова Марьямбика
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Закирова Марьямбика