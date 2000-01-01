Лопатина Матрена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина Матрена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

09.12.1885

Пол

Женский

Добавил:

ЯН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Лопатин Георгий Федорович

Отец ребёнка: Лопатин Федор Иванович

Рождение ребёнка
22.04.1878

Дочь: Лопатина Александра Федоровна

Отец ребёнка: Лопатин Федор Иванович

Рождение ребёнка
12.04.1882

Дочь: Пальчунова Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Лопатин Федор Иванович

Смерть
09.12.1885
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