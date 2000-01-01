Лопатина Матрена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти09.12.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Лопатин Георгий Федорович
Отец ребёнка: Лопатин Федор Иванович
Рождение ребёнка
22.04.1878
Дочь: Лопатина Александра Федоровна
Отец ребёнка: Лопатин Федор Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1882
Дочь: Пальчунова Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Лопатин Федор Иванович
Смерть
09.12.1885