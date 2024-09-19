Бахарев Аполон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Отец Меркурия
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бахарева) Лидия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бахарева) Раиса
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Донина (Бахарева) Юлия Аполоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно