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Мавра Яковлевна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1797 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Около 1850 г.р.
Около 1855 г.р.
Около 1857 г.р.
Около 1859 г.р.
Около 1861 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Яков Гаврилович

Мать: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833 года.
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Захарова Акилина Ильинична

Отец ребёнка: Илья Павлович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Евдоким Ильич

Отец ребёнка: Илья Павлович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Иван Ильич

Отец ребёнка: Илья Павлович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Илья Павлович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Илья Павлович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Павлович

Смерть
Неизвестно