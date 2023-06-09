Мавра Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Яков Гаврилович
Мать: не указана
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833 года.
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Захарова Акилина Ильинична
Отец ребёнка: Илья Павлович
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Евдоким Ильич
Отец ребёнка: Илья Павлович
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Иван Ильич
Отец ребёнка: Илья Павлович
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Илья Павлович
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Илья Павлович
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Павлович
Смерть
Неизвестно