Алляутдинов Хамзя
Место рожденияд. Антяровка (Краснооктябрьский район)
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Аляутдинов Хамзя Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1903 Место рождения: Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Агриятовка Воинское звание: рядовой Военно-пересыльный пункт: Горьковский ВПП Прибыл в часть: 21.04.1944 Выбытие из воинской части: 23.04.1944 Куда выбыл: з-д 112 Откуда прибыл: Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл. Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: Горьковский ВПП Опись ист. информации: 191385 Дело ист. информации: 4
Рождение ребёнка
1933
Сын: Хамзин Аббяс
Мать ребёнка: Аляутдинова (Халилулла) Марьям
Рождение ребёнка
15.05.1939
Сын: Хамзин Амир
Мать ребёнка: Аляутдинова (Халилулла) Марьям
Рождение ребёнка
10.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аляутдинова (Халилулла) Марьям
Смерть
Неизвестно