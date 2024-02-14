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Алляутдинов Хамзя

Место рождения

д. Антяровка (Краснооктябрьский район)

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Аляутдинов Хамзя Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1903 Место рождения: Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Агриятовка Воинское звание: рядовой Военно-пересыльный пункт: Горьковский ВПП Прибыл в часть: 21.04.1944 Выбытие из воинской части: 23.04.1944 Куда выбыл: з-д 112 Откуда прибыл: Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл. Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: Горьковский ВПП Опись ист. информации: 191385 Дело ист. информации: 4
Рождение ребёнка
1933

Сын: Хамзин Аббяс

Мать ребёнка: Аляутдинова (Халилулла) Марьям

Рождение ребёнка
15.05.1939

Сын: Хамзин Амир

Мать ребёнка: Аляутдинова (Халилулла) Марьям

Рождение ребёнка
10.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аляутдинова (Халилулла) Марьям

Смерть
Неизвестно

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