Новикова (Никитина) Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Никитина) Валентина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1949

Дата смерти

13.11.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Валентин Александрович

Рождение ребёнка
01.07.1974

Дочь: Новикова Анна Валентиновна

Отец ребёнка: Новиков Валентин Александрович

Смерть
13.11.2015
Москва, город федерального значения Москва

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