Новикова (Никитина) Валентина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1949
Дата смерти13.11.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1974
Дочь: Новикова Анна Валентиновна
Отец ребёнка: Новиков Валентин Александрович
Смерть
13.11.2015
Москва, город федерального значения Москва