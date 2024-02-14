Габдрахманов Мусагит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдрахманов Мусагит

Место рождения

Сармановский р-н, д. Ст. Мензелябаш

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габдрахманов Рафис

Мать ребёнка: Габдрахманова Салиха

Рождение ребёнка
1924

Сын: Габдрахманов Музагит

Мать ребёнка: Габдрахманова Салиха

Рождение ребёнка
1926

Сын: Габдрахманов Мансур

Мать ребёнка: Габдрахманова Салиха

Рождение ребёнка
1929

Сын: Габдрахманов Максут

Мать ребёнка: Габдрахманова Салиха

Смерть
Неизвестно

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