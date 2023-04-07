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Зотов Василий Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.12.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зотов Терентий Зотович

Мать: Зотова Фекла Петровна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Зотов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Зотова Мелания Алексеевна

Палуж 1, Краснопольский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
28.11.1886

Сын: Зотов Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Зотова Мелания Алексеевна

Палуж 1, Краснопольский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Зотова Мелания Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Игнатий Васильевич

Мать ребёнка: Зотова Мелания Алексеевна

Смерть
01.12.1915
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