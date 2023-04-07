Зотов Василий Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.12.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зотов Терентий Зотович
Мать: Зотова Фекла Петровна
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Зотова Мелания Алексеевна
Рождение ребёнка
28.11.1886
Мать ребёнка: Зотова Мелания Алексеевна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Зотова Мелания Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зотова Мелания Алексеевна
Смерть
01.12.1915