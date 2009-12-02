Цилинский Александр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1951
Дата смерти02.12.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1996
Дочь: Цилинская Кристина Александровна
Мать ребёнка: Цилинская Надежда Борисовна
Волгоград
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цилинский Марк Александрович
Мать ребёнка: Цилинская Надежда Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цилинская Ирина
Мать ребёнка: Цилинская Надежда Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цилинская Эвелина Александровна
Мать ребёнка: Цилинская Надежда Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.12.2009
Волгоград