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Цилинский Александр Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1951

Дата смерти

02.12.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1996

Дочь: Цилинская Кристина Александровна

Мать ребёнка: Цилинская Надежда Борисовна

Волгоград
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цилинский Марк Александрович

Мать ребёнка: Цилинская Надежда Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цилинская Ирина

Мать ребёнка: Цилинская Надежда Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цилинская Эвелина Александровна

Мать ребёнка: Цилинская Надежда Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цилинская Надежда Борисовна

Смерть
02.12.2009
Волгоград
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