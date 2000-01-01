Летуновский Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летуновский Кирилл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Летуновский Стефан (Степан)

Мать: не указана

Фамилия Летуновский ведет свое начало от прозвища Летун. Прозвище Летун ведет свое начало от аналогичного нарицательного со значением «тот, кто быстро передвигается, мчится, скачет и т.п.». Так могли ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солопова Мария

Мать ребёнка: Летуновская Варвара Евграфовна

Грачёвка, Оренбургская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Летуновская Варвара Евграфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Негодяева Татьяна

Мать ребёнка: Летуновская Варвара Евграфовна

с.Грачёвка, Оренбургская губ.
Смерть
Неизвестно
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