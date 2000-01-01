Летуновский Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Летуновский Стефан (Степан)
Мать: не указана
Фамилия Летуновский ведет свое начало от прозвища Летун. Прозвище Летун ведет свое начало от аналогичного нарицательного со значением «тот, кто быстро передвигается, мчится, скачет и т.п.». Так могли ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солопова Мария
Мать ребёнка: Летуновская Варвара Евграфовна
Грачёвка, Оренбургская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Негодяева Татьяна
Мать ребёнка: Летуновская Варвара Евграфовна
с.Грачёвка, Оренбургская губ.
Смерть
Неизвестно