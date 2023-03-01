Курбатова (Перевезчикова) Федора Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурбатова (Перевезчикова) Федора Александровна

Курбатова (Перевезчикова) Федора Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1919

Дата смерти

25.04.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1919

Отец: Перевезчиков Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курбатов Федор Арсентьевич

Нижняя Тига, Чаинский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Федор Арсентьевич

Смерть
25.04.1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close