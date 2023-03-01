Курбатова (Перевезчикова) Федора Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1919
Дата смерти25.04.1993
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1919
Отец: Перевезчиков Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курбатов Федор Арсентьевич
Нижняя Тига, Чаинский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.1993