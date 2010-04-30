Гавшин Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.?
Дата смерти30.04.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.?
Рождение ребёнка
25.06.1953
Дочь: Гавшина Альбина Михайловна
Мать ребёнка: Шульгина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
25.09.1964
Сын: Гавшин Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Шульгина Мария Михайловна
Образование среднее, окончил автотранспортный техникум, водитель
Смерть
30.04.2010