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Гавшин Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.?

Дата смерти

30.04.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.?

Отец: Гаашин Дмитрий Григорьевич

Мать: Ульянкина Матрена Алексеевна

Рождение ребёнка
25.06.1953

Дочь: Гавшина Альбина Михайловна

Мать ребёнка: Шульгина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
25.09.1964

Сын: Гавшин Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Шульгина Мария Михайловна

Образование среднее, окончил автотранспортный техникум, водитель
Смерть
30.04.2010

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