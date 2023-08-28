- Константин Демидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1871 ст.
Сын: Крутиков Алексей Константинович
Мать ребёнка: - Агафья Емельяновна
Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: - Анна Константиновна
Мать ребёнка: - Агафья Емельяновна
Смерть
Неизвестно