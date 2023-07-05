Арина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марья Максимовна

Отец ребёнка: Максим Логвинович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Борис Максимович

Отец ребёнка: Максим Логвинович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Михайла Максимович

Отец ребёнка: Максим Логвинович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Тимофей Максимович

Отец ребёнка: Максим Логвинович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Логвинович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно