Арина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марья Максимовна
Отец ребёнка: Максим Логвинович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Борис Максимович
Отец ребёнка: Максим Логвинович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Михайла Максимович
Отец ребёнка: Максим Логвинович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Тимофей Максимович
Отец ребёнка: Максим Логвинович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Логвинович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно