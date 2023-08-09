Макмак (Цололо) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Цололо Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: София Константиновна
Отец ребёнка: Макмак Константин Федорович
Бракосочетание
С 1906
Рождение ребёнка
1909
Сын: Макмак Христофор Константинович
Отец ребёнка: Макмак Константин Федорович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Макмак Иван Константинович
Отец ребёнка: Макмак Константин Федорович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Макмак Федор Константинович
Отец ребёнка: Макмак Константин Федорович
Смерть
Неизвестно