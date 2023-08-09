Макмак (Цололо) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макмак (Цололо) Анастасия Ивановна

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Цололо Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: София Константиновна

Отец ребёнка: Макмак Константин Федорович

Бракосочетание
С 1906

Муж: Макмак Константин Федорович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Макмак Христофор Константинович

Отец ребёнка: Макмак Константин Федорович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Макмак Иван Константинович

Отец ребёнка: Макмак Константин Федорович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Макмак Федор Константинович

Отец ребёнка: Макмак Константин Федорович

Смерть
Неизвестно