Попов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1937

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Попова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Нина

Смерть
Около 1943
Причина смерти: Погиб на войне
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