Попов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1937
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Попова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Нина
Смерть
Около 1943
Причина смерти: Погиб на войне