Бушев Ивлий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1915
Дата смерти20.03.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1915
Отец: Бушев Андрей
Мать: Бушева Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бушева (Новикова) Ирина Варфоломеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бушева (Новикова) Ирина Варфоломеевна
Рождение ребёнка
16.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бушева (Новикова) Ирина Варфоломеевна
Смерть
20.03.1983