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Бушев Ивлий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1915

Дата смерти

20.03.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1916 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1915

Отец: Бушев Андрей

Мать: Бушева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушев Василий Ивлиевич

Мать ребёнка: Бушева (Новикова) Ирина Варфоломеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушева (Новикова) Ирина Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бушева (Новикова) Ирина Варфоломеевна

Рождение ребёнка
16.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бушева (Новикова) Ирина Варфоломеевна

Смерть
20.03.1983

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