(Матусар) Яна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фалько Олег
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матусар Илья
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фалько Олег