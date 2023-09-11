(Матусар) Яна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Матусар) Яна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1972 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

И
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фалько Олег

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матусар Илья

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фалько Олег

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