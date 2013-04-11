Ларина (Мосолова) Ольга Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина (Мосолова) Ольга Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1939

Дата смерти

11.04.2013

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1939

Отец: Мосолов Тимофей Егорович

Мать: Мосалова Александра Ивановна

Бракосочетание
Около 1957

Муж: Ларин Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
12.03.1961

Дочь: Щипова Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Ларин Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
17.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларин Сергей Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Кладовщица
Смерть
11.04.2013
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