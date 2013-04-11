Ларина (Мосолова) Ольга Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1939
Дата смерти11.04.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1939
Бракосочетание
Около 1957
Рождение ребёнка
12.03.1961
Дочь: Щипова Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Ларин Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
17.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ларин Сергей Андреевич
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Кладовщица
Смерть
11.04.2013