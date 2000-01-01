Кондакова Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондакова Татьяна Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1987

Отец: не указан

Мать: Рыкова Лена Юрьевна

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