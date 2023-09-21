Старостина Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Стефанида Антоновна
Отец ребёнка: Старостин Антон Иванович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Старостин Козма Антонович
Отец ребёнка: Старостин Антон Иванович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Наталья Антоновна
Отец ребёнка: Старостин Антон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно