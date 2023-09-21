Старостина Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старостина Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Стефанида Антоновна

Отец ребёнка: Старостин Антон Иванович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Старостин Козма Антонович

Отец ребёнка: Старостин Антон Иванович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Наталья Антоновна

Отец ребёнка: Старостин Антон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старостин Антон Иванович

Смерть
Неизвестно
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