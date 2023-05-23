Угрюмова Матрена Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ксения Венедиктова
Отец ребёнка: Угрюмов Венедикт Кириловъ
Рождение ребёнка
1837
Сын: Угрюмов Прохор Венедиктов
Отец ребёнка: Угрюмов Венедикт Кириловъ
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анастасия Венедиктова
Отец ребёнка: Угрюмов Венедикт Кириловъ
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Наталья Венедиктова
Отец ребёнка: Угрюмов Венедикт Кириловъ
Рождение ребёнка
1844
Сын: Угрюмов Никаноръ Венедиктов
Отец ребёнка: Угрюмов Венедикт Кириловъ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно