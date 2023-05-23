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Угрюмова Матрена Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ксения Венедиктова

Отец ребёнка: Угрюмов Венедикт Кириловъ

Рождение ребёнка
1837

Сын: Угрюмов Прохор Венедиктов

Отец ребёнка: Угрюмов Венедикт Кириловъ

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анастасия Венедиктова

Отец ребёнка: Угрюмов Венедикт Кириловъ

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Наталья Венедиктова

Отец ребёнка: Угрюмов Венедикт Кириловъ

Рождение ребёнка
1844

Сын: Угрюмов Никаноръ Венедиктов

Отец ребёнка: Угрюмов Венедикт Кириловъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Угрюмов Венедикт Кириловъ

Смерть
Неизвестно