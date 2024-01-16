Шарова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарова ?

Шарова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Шаров Никита Степанович

Отец ребёнка: Шаров Степан

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Шаров Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Шаров Степан

Красноярский край, Идринский р-н, с. М-Хабык
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья (Агафья) Степановна

Отец ребёнка: Шаров Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балашов София Степановна

Отец ребёнка: Шаров Степан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close