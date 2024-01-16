Шарова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Шаров Степан
Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1906
Отец ребёнка: Шаров Степан
Красноярский край, Идринский р-н, с. М-Хабык
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья (Агафья) Степановна
Отец ребёнка: Шаров Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балашов София Степановна
Отец ребёнка: Шаров Степан