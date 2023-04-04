Гиллер (Тараненко) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1927
Отец: Тараненко Федор Филимонович
Мать: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
17.06.1950
Дочь: Никулина Валентина
Отец ребёнка: Латфулин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Балюк Николай
Развод
Неизвестно
Муж: Латфулин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Латфулин Павел
Смерть
Неизвестно
в ночь