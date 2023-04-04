Гиллер (Тараненко) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиллер (Тараненко) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1927

Отец: Тараненко Федор Филимонович

Мать: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
17.06.1950

Дочь: Никулина Валентина

Отец ребёнка: Латфулин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гиллер Антон Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балюк Николай

Развод
Неизвестно

Муж: Латфулин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латфулин Павел

Смерть
Неизвестно
в ночь
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