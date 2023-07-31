Чунарева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Чунарев Лазарь Аввакумович
Отец ребёнка: Чунарев Аввакум Леонтиевич
Д.Башка, Петропавловская волость, Сарапульский уезд Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чунарева ? Аввакумовна
Отец ребёнка: Чунарев Аввакум Леонтиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чунарева Ксения Аввакумовна
Отец ребёнка: Чунарев Аввакум Леонтиевич
Смерть
Неизвестно