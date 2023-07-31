Чунарева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧунарева Евдокия

Чунарева Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Чунарев Лазарь Аввакумович

Отец ребёнка: Чунарев Аввакум Леонтиевич

Д.Башка, Петропавловская волость, Сарапульский уезд Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чунарева ? Аввакумовна

Отец ребёнка: Чунарев Аввакум Леонтиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чунарева Ксения Аввакумовна

Отец ребёнка: Чунарев Аввакум Леонтиевич

Смерть
Неизвестно