Абдулгазиз Мухаметшарипов
Место рождения
Дата рождения15.04.1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1847 ст.
Отец: Мусин Мухаметшарип Иралин
Мать: Мадина Юлаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малика Абдулгазизова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кубра Абдулгазизова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камиля Абдулгазизова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камар Абдулгазизова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно