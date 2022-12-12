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Абдулгазиз Мухаметшарипов

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Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.04.1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1847 ст.

Отец: Мусин Мухаметшарип Иралин

Мать: Мадина Юлаева

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хужиахмет Абдулгазизов

Мать ребёнка: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малика Абдулгазизова

Мать ребёнка: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кубра Абдулгазизова

Мать ребёнка: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камиля Абдулгазизова

Мать ребёнка: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камар Абдулгазизова

Мать ребёнка: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиахмет Абдулгазизов

Мать ребёнка: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амиргази Абдулгазизов

Мать ребёнка: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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