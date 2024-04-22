Комаркова (Соболькова) Матрона Андрианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомаркова (Соболькова) Матрона Андрианова

Комаркова (Соболькова) Матрона Андрианова

Место рождения

Сельцы, Можайский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сельцы, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Комаркова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Комарков Андрей Ларионович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Комарков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Комарков Андрей Ларионович

Сельцы, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
28.09.1889

Сын: Комарков Александр Андреевич

Отец ребёнка: Комарков Андрей Ларионович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Комаркова Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Комарков Андрей Ларионович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Комаркова Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Комарков Андрей Ларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комарков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Комарков Андрей Ларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комаркова Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Комарков Андрей Ларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комарков Андрей Ларионович

брак до 1888
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close