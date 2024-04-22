Комаркова (Соболькова) Матрона Андрианова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Комаркова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Комарков Андрей Ларионович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Комарков Андрей Ларионович
Рождение ребёнка
28.09.1889
Сын: Комарков Александр Андреевич
Отец ребёнка: Комарков Андрей Ларионович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Комаркова Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Комарков Андрей Ларионович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Комаркова Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Комарков Андрей Ларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комарков Василий Андреевич
Отец ребёнка: Комарков Андрей Ларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комаркова Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Комарков Андрей Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
брак до 1888
Смерть
Неизвестно