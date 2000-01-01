Вершинин Степан Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Вершинин Алексей Степанович
Мать ребёнка: Вершинина Александра(Анастасия) Терентьевна
Рождение ребёнка
10.08.1907
Сын: Вершинин Александр Степанович
Мать ребёнка: Вершинина Александра(Анастасия) Терентьевна
Бракосочетание
13.02.1913