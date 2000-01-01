Вершинин Степан Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Степан Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Вершинин Алексей Степанович

Мать ребёнка: Вершинина Александра(Анастасия) Терентьевна

Рождение ребёнка
10.08.1907

Сын: Вершинин Александр Степанович

Мать ребёнка: Вершинина Александра(Анастасия) Терентьевна

Бракосочетание
13.02.1913

Жена: Вершинина Устинья Дмитриевна

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