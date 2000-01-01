Овчинников Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Алексей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1924

Дата смерти

13.04.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1924

Отец: Овчинников Александр Маркович

Мать: Овчинникова Мария Петровна

Рождение ребёнка
18.01.1953

Сын: Овчинников Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Овчинникова Татьяна Яковлевна

д. Докукинская Котельничского р-на Кировской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овчинникова Татьяна Яковлевна

Смерть
13.04.1994
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