Овчинников Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1924
Дата смерти13.04.1994
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1924
Рождение ребёнка
18.01.1953
Сын: Овчинников Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Овчинникова Татьяна Яковлевна
д. Докукинская Котельничского р-на Кировской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овчинникова Татьяна Яковлевна
Смерть
13.04.1994